Rekord beim Frühlingsfest: Warum die Massen zum Wasen kamen

Das Stuttgarter Frühlingsfest ist kurz vor Schluss klar auf Rekordkurs: Wenn am Sonntag das letzte Bier gezapft und die letzte Achterbahn gefahren ist, wird die zwei Millionen Marke bei den Besucherzahlen erstmals überschritten worden sein, erwarten die Veranstalter.

Warum das Frühlingsfest Rekorde bricht

»Das hat unsere Erwartungen weit übertroffen«, sagt Andreas Kroll, Geschäftsführer der in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft. Dass der Höchstwert erreicht werden konnte, lag an einem ganzen Strauß von Gründen. Natürlich habe das Bombenwetter eine große Rolle gespielt, sagt Kroll. Aber auch die Neuheiten unter den Fahrgeschäften haben nach Angaben des Vorsitzenden des Schaustellerverbandes Südwest Stuttgart, Mark Roschmann, zu dem Erfolg beigetragen. Da sei für jeden etwas dabei gewesen: »Auch Familien haben das Frühlingsfest für sich entdeckt.«

Zudem seien viele internationale Gäste etwa aus der Schweiz, Frankreich oder den USA gezählt worden. Dass bei Speisen und Getränken hingegen auf regionale Produkte gesetzt worden sei, sei bei den Besuchern sehr gut angekommen, sagt Kroll. Überdies habe der Zeitpunkt gut gepasst: Wegen des Osterwochenendes bei strahlendem Sonnenschein zum Auftakt und der Osterferien hätten etliche Menschen Zeit gehabt, das Frühlingsfest zu besuchen.

Viele Fans von Fußball und Tennis auf dem Wasen

Außerdem zahlte sich aus Sicht der Veranstalter die Nachbarschaft zum Stadion und zur Stuttgarter Porsche-Arena aus: Der VfB Stuttgart hatte den 1. FC Heidenheim während der Festtage im Württemberg-Derby zu Gast, am Abschlussabend spielt der FC Augsburg im VfB-Stadion.

An den ersten Tagen des Frühlingsfestes wurde zudem um den Titel beim Porsche Tennis Grand Prix 2025 gespielt und am Sonntag findet neben dem Fußballmatch auch das Handball-EM-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und der Türkei in der Arena statt. Traditionell strömt ein großer Teil vor oder nach den Veranstaltungen noch auf das Festgelände.

Zur Halbzeit schon mehr als beim ganzen Fest 2023

Nach etwa der Hälfte der Festtage auf dem Cannstatter Wasen hatten die Veranstalter nach eigenen Angaben Anfang Mai bereits mehr als 1,4 Millionen Besucher auf dem Areal und in den Festzelten gezählt. So viele hatte man eigentlich nach 23 Tagen angepeilt, zum Ende am Sonntag (11. Mai).