Reizgas an Schule versprüht – 17 Menschen betroffen

In Geislingen soll ein Schüler Pfefferspray versprüht haben. (Symbolbild)

Ein Schüler soll in Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) Reizgas versprüht haben. Mindestens 17 Menschen, darunter Lehrer und Schüler, erlitten durch das Gas leichte Verletzungen, wie ein Polizeisprecher sagte. Ermittelt werde nun gegen einen 13-jährigen Schüler. Zeugenaussagen hatten ihn belastet. Alle Verletzten wurden von Rettungskräften versorgt. Die betroffenen Schüler wurden von ihren Eltern abgeholt. Die Schule wurde nach dem Vorfall am Mittag gelüftet.