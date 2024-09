Reitunfall – Autofahrerin lässt verletzte Reiterin zurück

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine unbekannte Autofahrerin soll in Wyhl am Kaiserstuhl (Kreis Emmendingen) einen Reitunfall verursacht haben und dann ohne Hilfeleistung davongefahren sein. Die Unbekannte habe sich in ihrem Auto mit hoher Geschwindigkeit von hinten dem Pferd genähert, wie die Polizei mitteilte. Sie habe abrupt abgebremst. Das Pferd hatte sich den Angaben nach erschreckt, sprang zur Seite und stürzte. Dadurch sei die 18-jährige Reiterin kurzzeitig unter dem Pferd eingeklemmt worden.

Die 18-Jährige habe sich Verletzungen am Bein und am Oberkörper zugezogen. Anschließend habe sich die verletzte Reiterin zu dem zunächst wartenden Auto begeben erfolglos um Hilfe gebeten. Das Auto sei daraufhin losgefahren. Im Auto sollen zudem ein Mann auf der Rückbank und eine weitere Frau auf dem Beifahrersitz gewesen sein. Nach ersten Erkenntnissen sollen auch bis zu drei Hunde im Fahrzeug mitgefahren sein.