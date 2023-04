Aktuell Land

Reinigungsfahrzeug fängt Feuer: 120.000 Euro Schaden

Ein Feuer an einem Reinigungsfahrzeug der Stadt Waldshut hat einen Schaden von geschätzten 120.000 Euro verursacht. Der 48-jährige Fahrer war mit dem Gerät am Donnerstag in der Nähe einer Fußgängerunterführung nahe der Bundesstraße unterwegs, als er Rauch in der Fahrerkabine bemerkte, wie ein Polizeisprecher erklärte.