Reihenhaus in Memmingen eingestürzt

In Bayerisch-Schwaben ist der Polizei zufolge nach einer Explosion ein Reiheneckhaus eingestürzt. Ob Menschen in dem Gebäude in Memmingen waren, sei noch immer unklar, hieß es am Abend - Stunden nach der Explosion - aus der Lagezentrale des zuständigen Polizeipräsidiums.

Zumindest bei zwei Personen war der Aufenthaltsort nicht bekannt. Einer davon ist den Angaben zufolge der Hausbewohner.

Der Mitarbeiter des Lagezentrums sprach von einem »Riesenschadensbild« und einer »enormen Schuttmenge«, die zunächst abgetragen werden müsse. Dafür war unter anderem ein Bagger des Technischen Hilfswerks (THW) im Einsatz. Auch die umliegenden Gebäude waren durch die Detonation gegen 17.20 Uhr massiv beschädigt worden. Eine Einsatzkraft der Feuerwehr verletzte sich bei den Arbeiten im Trümmerfeld leicht.

Rettungskräfte arbeiten an der Unglücksstelle. Foto: Stefan Puchner/DPA Rettungskräfte arbeiten an der Unglücksstelle. Foto: Stefan Puchner/DPA

Auch benachbarte Gebäude stark beschädigt

Nach Angaben eines dpa-Fotografen waren Teile des Hauses durch die Explosion etwa 100 Meter weit geflogen. Laut Polizei wurden durch die Druckwelle und weggeschleuderten Trümmerteile auch benachbarte Gebäude und geparkte Fahrzeuge erheblich beschädigt.

In der Stadt läuft ein Großeinsatz von Polizei- und Rettungskräften. Auch Einsatzkräfte aus dem nahen Baden-Württemberg sind demnach vor Ort. Über der Stadt kreiste ein Hubschrauber.

