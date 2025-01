Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Unbekannter hat in Baden-Baden im Schwarzwald Reifen an mindestens 43 geparkten Autos zerstochen. Die Taten seien am frühen Sonntagmorgen geschehen, teilte die Polizei mit. Der Schaden liege bei rund 12.000 Euro. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.