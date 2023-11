Aktuell Land

»Reichsbürger«-Treffen und Gegendemo ohne Zwischenfälle

Sogenannte Reichsbürger tagen seit Freitag in einem Hotel in der schwäbischen Kleinstadt Wemding im Nördlinger Ries. An einer Gegendemonstration, zu der die Stadt aufgerufen hatte, nahmen am Samstag rund 300 Menschen teil, wie die Polizei mitteilte. Es habe keine Zwischenfälle gegeben.