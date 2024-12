Reichsadler in Ulm zerfällt weiter - Sicherung mit Netz

Der Reichsadler am Finanzamt in Ulm zerfällt weiter.

ULM. Ein Reichsadler am Finanzamt in Ulm als NS-Überbleibsel weist weitere witterungs- und altersbedingte Schäden auf. Nach dem linken Flügel fehle auch am rechten Flügel ein Stück, sagte der Ulmer Amtsleiter des Landesbetriebs Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Tilmann Häcker. Der rund 2,70 Meter breite und rund 1,70 Meter hohe Reichsadler sei nun mit einem Netz gesichert und nicht mehr abgesperrt.

Welchen Einfluss die Schäden auf einen aktuell laufenden Wettbewerb zur künstlerischen Neugestaltung des Reichsadlers haben, wird sich laut Häcker erst Mitte Dezember klären. Mittlerweile seien sechs Künstler aus rund 70 Bewerbungen ausgewählt worden, sie dürfen voraussichtlich im zweiten Quartal 2025 ihre Entwürfe abgeben. Das Honorar dafür liegt bei jeweils 1.000 Euro. Für die Umsetzung des Siegerentwurfs bekommt der ausgewählte Künstler oder die Künstlergruppe 15.000 Euro. (dpa)