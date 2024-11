Aktuell Land

Reichsadler am Finanzamt Ulm verwittert - vorerst abgesperrt

Ein Reichsadler am Finanzamt in Ulm weist an einem Flügel Schäden auf. Was das für einen Kunstwettbewerb zur Neugestaltung des NS-Überbleibsels bedeutet, muss die zuständige Behörde noch prüfen.