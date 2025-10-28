Reh in Gehege erschossen - Wilderei?

Bitte aktivieren Sie Javascript

In einem Tiergehege in Kenzingen (Kreis Emmendingen) ist wohl ein Reh erschossen worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Jagdwilderei und wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und das Waffengesetz, wie eine Sprecherin sagte.

Das tote Tier war am Samstag entdeckt worden. Nach Kenntnis der Polizei wurde ein Jäger zur Begutachtung hinzugezogen. Nach dessen Einschätzung sei das Tier »unsachgerecht erschossen« worden, so die Polizeisprecherin. Die Hintergründe des Falls sind noch unklar. Zuvor hatte der SWR berichtet.