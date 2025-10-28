Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Reh in Gehege erschossen - Wilderei?

In Kenzingen liegt ein Reh tot im Gehege. Und es ist wohl an keiner natürlichen Todesursache verendet. Die Polizei ermittelt.

Reh im Tier- und Pflanzenpark Fasanerie Wiesbaden
Ein Unbekannter hat ein Reh in einem Kenzinger Gehege erschossen. (Symbolbild) Foto: Lando Hass/DPA
Ein Unbekannter hat ein Reh in einem Kenzinger Gehege erschossen. (Symbolbild)
Foto: Lando Hass/DPA

In einem Tiergehege in Kenzingen (Kreis Emmendingen) ist wohl ein Reh erschossen worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Jagdwilderei und wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und das Waffengesetz, wie eine Sprecherin sagte. 

Das tote Tier war am Samstag entdeckt worden. Nach Kenntnis der Polizei wurde ein Jäger zur Begutachtung hinzugezogen. Nach dessen Einschätzung sei das Tier »unsachgerecht erschossen« worden, so die Polizeisprecherin. Die Hintergründe des Falls sind noch unklar. Zuvor hatte der SWR berichtet.

© dpa-infocom, dpa:251028-930-219112/1