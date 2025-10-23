Regionalzug stößt im Allgäu gegen Baum und entgleist

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Regionalexpress ist im Allgäu gegen einen umgestürzten Baum gefahren und entgleist. Die 20 Fahrgäste des Zuges, der von Lindau am Bodensee in Richtung Immenstadt unterwegs war, seien bei dem Unfall bei Grünenbach (Landkreis Lindau) unverletzt geblieben, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Der Triebwagen sei nur mit dem vorderen Fahrgestell aus den Gleisen gesprungen.

Für Fahrgäste auf der Route dürfte der Unfall aber noch länger Probleme mit sich bringen: Laut Bundespolizei soll die Strecke bis voraussichtlich Freitagmittag gesperrt bleiben. Zur Bergung des Zuges müsse ein spezieller Hilfszug zum Unfallort fahren, das könne eine Weile dauern.

Die Bahn richtete nach eigenen Angaben einen Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Oberstaufen und Lindau ein. Den Schaden durch den Unfall schätzte ein Fachmann der Bahn laut Bundespolizei auf rund 200.000 Euro.