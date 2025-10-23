Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Regionalzug stößt im Allgäu gegen Baum und entgleist

Auf dem Weg von Lindau in Richtung Immenstadt stößt ein Regionalexpress auf ein unerwartetes Hindernis. Nicht nur für die 20 Passagiere im Zug hat das Folgen.

Zug entgleist im Allgäu nach Kollision mit Baum
Das vordere Fahrgestell des Zuges sprang durch den Zusammenstoß aus den Gleisen. Foto: David Pichler/DPA
Das vordere Fahrgestell des Zuges sprang durch den Zusammenstoß aus den Gleisen.
Foto: David Pichler/DPA

Ein Regionalexpress ist im Allgäu gegen einen umgestürzten Baum gefahren und entgleist. Die 20 Fahrgäste des Zuges, der von Lindau am Bodensee in Richtung Immenstadt unterwegs war, seien bei dem Unfall bei Grünenbach (Landkreis Lindau) unverletzt geblieben, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Der Triebwagen sei nur mit dem vorderen Fahrgestell aus den Gleisen gesprungen.

Für Fahrgäste auf der Route dürfte der Unfall aber noch länger Probleme mit sich bringen: Laut Bundespolizei soll die Strecke bis voraussichtlich Freitagmittag gesperrt bleiben. Zur Bergung des Zuges müsse ein spezieller Hilfszug zum Unfallort fahren, das könne eine Weile dauern. 

Die Bahn richtete nach eigenen Angaben einen Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Oberstaufen und Lindau ein. Den Schaden durch den Unfall schätzte ein Fachmann der Bahn laut Bundespolizei auf rund 200.000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:251023-930-199127/1