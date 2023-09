Aktuell Land

Regionale Unterschiede beim Pro-Kopf-Zubau an Photovoltaik

Der Photovoltaik-Ausbau spielt sich gemessen am Zubau pro Kopf in Baden-Württemberg vor allem im Osten ab. Die KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg und das Solar Cluster Baden-Württemberg veröffentlichten am Dienstag in Karlsruhe Zahlen zum ersten Halbjahr 2023, nach denen im Vergleich von zwölf Regionen Donau-Iller mit einem Zubau an installierter Leistung von 106 Watt pro Kopf an der Spitze liegt. Heilbronn-Franken folgt auf Rang zwei (Pro-Kopf-Leistung: 100 Watt) vor Bodensee-Oberschwaben (89 Watt). Schlusslicht ist demnach die Region Stuttgart (45 Watt).