Regen und Wolken am Wochenende in Baden-Württemberg

Die Menschen in Baden-Württemberg erwartet ein überwiegend regnerisches Wochenende. Sobald sich das Unwetter von Freitag verzogen hat, beginnt der Samstag laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zunächst heiter und wolkig. Mit Schauer ist zunächst nur in Oberschwaben zu rechnen. Schon im Laufe des Nachmittags sollen jedoch die nächsten Wolkenfelder aufziehen. Die Temperaturen erreichen am Samstag demnach bis zu 24 Grad. Vom Westen des Bundeslandes sei auch mit leichtem Regen zu rechnen und auch in der Nacht zum Sonntag soll es noch zeitweise regnen.