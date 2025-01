Regen, Schnee und Sonne - das Wetter bleibt wechselhaft

Im Süden des Landes wie hier über der Staufener Burg zeigte sich am Samstag die Sonne, aber das Wetter bleibt unbeständig und wechselhaft.

Die kommenden Tage bringen den Menschen in Baden-Württemberg wechselhaftes Wetter. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zieht in der Nacht zum Sonntag Regen auf, in hohen Lagen kann es laut DWD sogar schneien. Die Tiefstwerte liegen bis Sonntagmittag zwischen sieben und null Grad. Ab dem Nachmittag wird es aber heiter und trocken. Die Temperaturen liegen zwischen fünf Grad im Hochschwarzwald und bis zu zwölf Grad im Breisgau.

Schlechteres Wetter zu Wochenbeginn

Der Montag beginnt laut DWD stark bewölkt bis bedeckt und von Nordwesten her zieht verbreitet Regen auf. In Oberschwaben ist es anfangs neblig, bis zum Nachmittag bleibt es meist trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen sechs und 14 Grad, hieß es.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es laut DWD stark bewölkt. Im Bergland gibt es starke bis stürmische Böen, auf exponierten Schwarzwaldgipfeln sind auch Sturmböen möglich. Auch am Dienstag bleibt es zunächst regnerisch, im Tagesverlauf lockert es dann aber auf. Die Höchstwerte liegen den Angaben zufolge zwischen vier Grad im Donautal und zwölf Grad in der Ortenau. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Bergland sind stürmische Böen möglich.