Regen in Baden-Württemberg erwartet

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einem frühlingshaften Wochenende müssen sich die Menschen in Baden-Württemberg in der kommenden Woche auf Regen und niedrigere Temperaturen einstellen. Beim Gang ins Wahllokal können die Menschen ihren Schirm noch zu Hause lassen: Nur südlich der Donau könne es vereinzelt wenige Tropfen regnen, erklärte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Die Temperaturen erreichen demnach noch einmal Höchstwerte von bis zu 15 Grad.

Zum Wochenstart zieht ein Tiefdruckgebiet über den Südwesten. Ab Montagmittag werde es überwiegend wolkig. Die Sonne habe dann kaum eine Chance, so der Experte. In der Nacht zum Dienstag ist dann Regen zu erwarten und die Temperaturen kühlen weiter ab. Auch am Tag sei bei wechselhaftem Wetter immer wieder mit Regen zu rechnen. Am Mittwoch sind laut dem DWD-Meteorologen Maximaltemperaturen von bis zu 4 Grad im Bergland und 11 Grad im Rheintal zu erwarten.