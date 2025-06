Rechte Jugendgruppen im Land wachsen - und sind zunehmend gewaltbereit

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART/TÜBINGEN. Junge Männer mit kurz geschorenen Haaren, schwarzen Klamotten, dunklen Sonnenbrillen und Sneakern beim traditionell bunten Christopher Street Day (CSD). Solche Bilder gab es zuletzt nicht nur in Bautzen, Leipzig oder Magdeburg. Auch beim CSD in Stuttgart, Pforzheim und Albstadt waren rechtsextreme Gruppierungen vor Ort. An Nachwuchs mangelt es den Rechten im Land derzeit nicht, der baden-württembergische Verfassungsschutz teilte im letzten Dezember in einem Schreiben mit: Die Zahl Jugendlicher und junger Erwachsener im Land, die sich rechtsextremistischen Gruppierungen anschließen, nimmt zu. Doch wer sind diese jungen Rechtsextremen, warum nimmt ihre Zahl zu und vor allem: Wie gewaltbereit sind sie?

Sie nennen sich »Unitas Germanica«, »Zollern-Jugend aktiv«, »Pforzheim Revolte« oder »Störtrupp Süd«. Seit Sommer 2024, so schreiben die Verfassungsschützer, hätten die Aktivitäten rechtsextremistischer Gruppierungen im Südwesten deutlich zugenommen. Zudem hätten sich im Sommer letzten Jahres zwei neue rechtsextremistische Jugendgruppierungen gegründet: »Unitas Germanica« und der Stützpunkt »Baden-Württemberg« der »Nationalrevolutionären Jugend« (NRJ). Bei der bundesweit aktiven NRJ handelt es sich um die Jugendorganisation der rechtsextremistischen Kleinpartei »Der III. Weg«.

Nationalistisch und kämpferisch

Neu sind unter anderem die Rekrutierungsmöglichkeiten und die Selbstpräsentation der Gruppen, denn diese finden immer mehr im Netz statt. Tiktok, Instagram und Youtube sind für die Rechten einfache Helfer bei der Vernetzung und Anwerbung neuer Mitglieder. Auf Fotos und kurzen Videoclips zeigen sich meist junge Männer nationalistisch und kämpferisch. Man sieht die Gruppen beim gemeinsamen Wandern durch den Wald, mit Deutschlandflaggen, vereint bei Demonstrationen im Kampf gegen ihre Feindbilder.

Und genau hier hat sich in letzter Zeit etwas verschoben: Die Feindbilder rechtsextremer Gruppierungen sind nicht mehr nur Migranten, Flüchtlinge, Menschen muslimischen Glaubens oder Personen aus dem linken politischen Spektrum. Vor allem junge Rechte richten sich vermehrt gegen queere Menschen, also gegen alle, die sich nicht als heterosexuell definieren. Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) schrieb vor Kurzem auf eine Anfrage der SPD-Fraktion, der Kampf gegen die LGBTQ-Communitiy sei »eine Art Türöffner« um sich der rechtsextremistischen Szene zuzuwenden.

Suche nach Identität

Eine zunehmende Zahl junger Rechtsextremer, neue Feindbilder. Rolf Frankenberger, Tübinger Politikwissenschaftler und Rechtsextremismusforscher am Institut für Rechtsextremismusforschung (iRex) spricht in diesem Zusammenhang von einer »Zeitgeistwende«, davon, dass extrem rechtes Gedankengut wieder salonfähig werde, »oder dies zumindest einige Menschen glauben«. Eine starke Gemeinschaft und Gruppenerlebnisse sind für Frankenberger eine Erklärung für die Attraktivität rechter Gruppierungen gerade bei jungen Menschen. »Die Pfade hinein in extrem rechte Gruppen sind meist sehr ähnlich: Man ist auf der Suche nach irgendwas, nach Identität, nach Anschluss, man ist vielleicht auch wütend auf eine Gesellschaft, in der man das Gefühl hat, man kommt irgendwie zu kurz«, so der Tübinger Politologe.

Auch Frankenberger sieht als eine der Ursachen für den Erfolg der Rechten bei jungen Menschen die Sozialen Medien. Diese seien bei vielen inzwischen Hauptkommunikations- und Hauptinformationsmittel. Außerdem könne man »sehr einfache, sehr klare, sehr bildgewaltige und ästhetisch gut aufbereitete Informationen leicht verbreiten«, bekomme dadurch sehr schnell eine große Reichweite. »Die sozialen Netzwerke sind ein Multiplikator, sie suggerieren Präsenz. Größe, die vielleicht in der realen Welt gar nicht da ist, aber online sehr gekonnt inszeniert wird«, so Frankenberger. Für viele junge Rechtsextremen sei es wichtig, zu »etwas Größerem« zu gehören. »Ich gehöre zu einer Bewegung, die ist jung, die ist dynamisch, die ist revolutionär, gegen den Mainstream: Das scheint offensichtlich für viele attraktiv zu sein«, ist der Rechtsextremismus-Experte überzeugt.

Queere Menschen sind das neue Feindbild rechtsextremer Gruppierungen. Bei immer mehr Paraden des Christopher Street Days (CSD) sind auch Rechte präsent. Foto: Christoph Schmidt/dpa Queere Menschen sind das neue Feindbild rechtsextremer Gruppierungen. Bei immer mehr Paraden des Christopher Street Days (CSD) sind auch Rechte präsent. Foto: Christoph Schmidt/dpa

Die Hinwendung zu rechten Ideologien ist laut Frankenberger oft auch eine Rebellion gegen das Elternhaus. Doch auch die angespannte Weltlage spiele eine große Rolle. »Krisen, wie die Corona-Pandemie, der Überfall Russlands auf die Ukraine und der Krieg zwischen Israel und dem Iran verunsichern«, sagt Frankenberger. »Es sind unsichere Zeiten und in diesen machen rechte Gruppierungen Angebote von Einfachheit, Sicherheit und Vertrautheit. Sie bieten ihren Anhängern vermeintliche Lösungen: Zurück zum Nationalen, auf eigene Werte und Traditionen besinnen, dann wird schon wieder alles gut.« All dies scheine bei vielen zu verfangen.

Die Annahme, dass junge Männer besonders anfällig für rechte Hetze und Gedankengut sind, kann Frankenberger indes nicht bestätigen: »So einfach ist es nicht. Auch Frauen sind dafür anfällig, junge Männer neigen nur eher zum Aktivismus als junge Frauen.« Daher würden junge Männer öffentlich häufiger in Erscheinung treten, der Eindruck entstehen, »dass dies eine männliche Geschichte ist«, so der Forscher. Gerade auf Social Media ändere sich hier aber momentan einiges, »wir sehen hier zunehmend junge Frauen, die eine zentrale Rolle einnehmen« und so dafür sorgen, dass die rechten Bewegungen auch für andere Frauen attraktiv werden.

Soziale Medien als Multiplikator

Etwa wie »Lara, die blonde Rebellin«. Sie ist zwar nur eine KI-generierte Kunstfigur, verbreitet aber als vermeintlich 16-jährige Schülerin seit einiger Zeit rechtsextreme und queerfeindliche Inhalte im Netz. Mit blondem Zopf, unschuldigem Blick und einem christlichen Kreuz um den Hals verfügt sie inzwischen über eine wachsende rechte Fangemeinde.

Die Zeiten, in denen Rechtsextreme daran zu erkennen waren, dass sie in schwarzen Bomberjacken unter Reichskriegsflagge und mit Springerstiefeln durch die Straßen zogen, sind vorbei. Der Rechtsextremismus sei moderner, jünger, digitaler und kreativer geworden, heißt es aus Sicherheitskreisen. Die neue Generation der Verfassungsfeinde trete dabei oft absichtlich harmlos auf.

»Unitas Germanica«, »Zollern-Jugend Aktiv«, »Störtrupp Süd«, »Pforzheim Revolte«: Im Land gibt es immer mehr jugendliche rechtsextremistische Gruppierungen. Foto: Christoph Schmidt »Unitas Germanica«, »Zollern-Jugend Aktiv«, »Störtrupp Süd«, »Pforzheim Revolte«: Im Land gibt es immer mehr jugendliche rechtsextremistische Gruppierungen. Foto: Christoph Schmidt

Auch eine geographische Verortung der Rechten scheint schwierig. Laut Verfassungsschutz sind die rechtsextremistischen Gruppierungen in ganz Baden-Württemberg und zum Teil bundesweit aktiv. Es könnten keine bestimmten Regionen oder Landkreise hervorgehoben werden. Der Extremismusforscher Frankenberger sieht rechtsextreme Gruppierungen aber vor allem auf dem Land erfolgreich. Besonders im Nordschwarzwald, auf der Schwäbischen Alb, im Gebiet des Schwäbischen Waldes und in der Region Schwarzwald-Baar steige die Zahl der Gruppierungen an.

Die Sicherheitsbehörden schätzen das Gewaltpotential der neuen rechten Gruppierungen als hoch ein. Frankenberger sieht das genauso: »Tendenziell würde ich sogar sagen, dass die Gewaltbereitschaft in dieser Gruppe steigt. Wir kennen Angriffe auf Schwule und Lesben, auf Wahlkämpfer bereits aus anderen Teilen Deutschlands. Das haben wir in diesem Ausmaß in Baden-Württemberg bisher noch nicht. Hier gibt es durchaus Befürchtungen, dass es auch bei uns in Zukunft in diese Richtung geht.« (GEA)