Razzia gegen rechtsextremistische Vereinigung

Mit einer Razzia ist der Staatschutz in Baden-Württemberg gegen die rechtsextremistische Vereingiung »Brothers of Honour – Chapter Süddeutschland« vorgegangen. Bei neun Beschuldigten im Alter von 35 bis 53 Jahren wurden Durchsuchungsbeschlüsse in 18 Objekten - Wohnungen und Arbeitsstätten - vollstreckt, wie das Landeskriminalamt mitteilte.

Den Beschuldigten wird demnach vorgeworfen, sich wegen Verstoßes gegen ein Vereinigungsverbot strafbar gemacht zu haben. Sie sollen unter dem Deckmantel der Vereinigung die verbotene rechtsextreme Organisation »Blood & Honour Division Deutschland« weiter aufrechterhalten. »Blood & Honour« ist ein international agierendes Netzwerk von zum Teil auch gewaltbereiten Rechtsextremisten. Der Name ist eine Übersetzung des Mottos »Blut und Ehre« der Hitler-Jugend.