Rauchsäule bis Reutlingen zu sehen: Millionenschaden bei Brand in Horb

Bei einem Brand in einem holzverarbeitenden Betrieb in Horb am Neckar ist nach erster Schätzung ein Schaden von rund eineinhalb Millionen Euro entstanden. Die Rauchsäule war bis Reutlingen zu sehen.