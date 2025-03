Rauchalarm in Wohnung: Feuerwehr rettet Person

Bitte aktivieren Sie Javascript

Aus einer verrauchten Wohnung in Karlsruhe hat die Feuerwehr eine hilflose Person gerettet. Die Einsatzkräfte rückten am Mittwochabend mit dem Schlagwort »Menschenleben in Gefahr« in die Waldstraße aus, nachdem ein Rauchmelder Alarm geschlagen hatte, wie die Feuerwehr mitteilte.

Der Rauch drang aus einem Zimmer im dritten Obergeschoss. Die Rettungskräfte fanden eine Person in dem Raum und brachten sie ins Freie. Er oder sie habe die Wohnung nicht selbst verlassen können, hieß es.

Nach einer Untersuchung konnte die Person - den Angaben zufolge vermutlich der Wohnungsbesitzer - in die Räume zurückkehren, hieß es. Ursache für die Rauchentwicklung war laut Feuerwehr ein Elektrogerät, das auf dem Herd stand und brannte.