Rauch bei den Toiletten - Grundschule geräumt

Nach einer Rauchentwicklung ist eine Grundschule in Immendingen (Kreis Tuttlingen) geräumt worden. Betroffen waren rund 200 Schüler, wie die Polizei mitteilte. Einzelne Kinder klagten über Husten, Rettungskräfte kümmerten sich um sie. Inwieweit Kinder durch Rauchgas verletzt wurden, war zunächst nicht bekannt.

In der Schultoilette hatte sich am Vormittag Rauch entwickelt, die Feuerwehr löschte einen kleinen Brand in der Toilette. Die Ursache war zunächst unklar. Die Schüler verließen das Gebäude und kamen in der Turnhalle unter.