Rauch aus Toilette - Grundschule geräumt

Nach einer Rauchentwicklung ist eine Grundschule in Immendingen (Kreis Tuttlingen) geräumt worden. Betroffen waren rund 200 Schüler, wie die Polizei mitteilte. Einzelne Kinder klagten über Husten, Rettungskräfte kümmerten sich um sie. Die genaue Verletztenanzahl war zunächst nicht bekannt. In der Schultoilette hatte sich am Vormittag Rauch entwickelt, die Feuerwehr war im Einsatz. Die Ursache war zunächst unklar. Auch, ob es Flammen und offenes Feuer gegeben hatte, war nicht bekannt. Die Schüler verließen das Gebäude und kamen in der Turnhalle unter.