Rastatter Schloss mit antisemitischen Parolen beschmiert

Ein Unbekannter hat antisemitische Parolen an das Rastatter Barockschloss geschmiert. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde die Rückseite des Schlosses in der Nacht zum Montag fast auf der gesamten Breite mit roter Farbe besprüht. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.