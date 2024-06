Aktuell Land

Rassistische Parolen zu Lied »L'amour toujours«: Notbremsung

Ein Gruppe Zugpassagiere soll während einer Bahnfahrt in Oberbayern nachts das Lied »L'amour toujours« angestimmt und dazu rechtsradikale Parolen gerufen haben. Drei Fahrgäste hätten sich ihnen entgegengestellt, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Ein Zugbegleiter informierte wegen des Vorfalls in der Nacht zum Samstag am Bahnhof Traunstein die Bundespolizei.