Radler will Autobahn nicht verlassen: Zwei Leichtverletzte

Wegen eines renitenten Radlers auf der Autobahn 96 in Schwaben sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 77-Jährige mit seinem Rad am Sonntag bei Erkheim (Landkreis Unterallgäu) einem Mitarbeiter der Autobahnmeisterei aufgefallen. Dieser habe den Radler mit einem Zeugen festgehalten, bis die Polizei vor Ort war.