Radler fährt Seniorin an: Frau muss mehrfach operiert werden

Eine Seniorin ist in Heilbronn beim Überqueren einer Straße von einem Radfahrer erfasst und schwer verletzt worden. Der junge Mann habe die Verletzte noch nach Hause begleitet und versprochen, sich bei ihr mit seinen persönlichen Daten zu melden - dies aber bislang nicht getan, teilte die Polizei mit.

Am Donnerstagmorgen war der Unbekannte demnach mit dem Rad an einer Einmündung nach rechts abgebogen und in die 81-Jährige gefahren. Sie wurde laut einer Polizeisprecherin an der Hüfte verletzt und mehrmals operiert. Der Radfahrer soll rund 20 Jahre alt sein, dunkle Radlerbekleidung getragen und ein dunkles Rad gefahren haben. Die Polizei bat Zeugen um Hinweise.