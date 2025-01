Radfahrerin leicht verletzt - Kind im Anhänger hat Glück

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine Pedelecfahrerin ist von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden, ihr Sohn hatte Glück und blieb unverletzt. Der Zweijährige saß in einem Anhänger hinter dem Pedelec seiner Mutter, wie die Polizei mitteilte. Ein 86 Jahre alter Mann sei mit einem Auto am Samstagabend in Heidelberg links abgebogen und habe die Kurve so geschnitten, dass er die Radfahrerin erfasste. Die 36-Jährige stürzte daraufhin.

Rettungskräfte brachten sie laut eines Sprechers der Polizei mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Das Kind sowie der Autofahrer blieben unverletzt. Der 86-Jährige müsse nun mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen.