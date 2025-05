Radfahrer würgt Fußgängerin und flüchtet

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Fahrradfahrer ist einer Fußgängerin in Mannheim über den Fuß gefahren und hat sie anschließend gewürgt. Die Polizei sucht nun nach dem bislang unbekannten Mann. Den Angaben nach war die 42-Jährige am Samstag mit ihrem Hund auf dem Gehweg unterwegs, als der Radfahrer ihr an einer Bushaltestelle über den Fuß fuhr.

Laut Polizei hielt der Mann daraufhin sofort an, ging auf die Fußgängerin zu, packte sie am Hals und würgte sie. Der Frau gelang es demnach, sich aus dem Griff zu befreien. Während sie die Polizei rief, radelte der Angreifer davon. Die Fußgängerin wurde an Fuß und Hals leicht verletzt, wie es hieß. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Außerdem werden Zeugen gesucht.