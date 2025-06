Bitte aktivieren Sie Javascript

In Dossenheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Wildschwein verletzt worden. Dem 63-Jährigen lief am frühen Morgen auf einer Straße in einem Feldgebiet plötzlich ein Wildschwein über den Weg, wie die Polizei mitteilte. Der 63 Jahre alte Radfahrer stürzte vom Rad und zog sich Verletzungen im Kopf- und Schulterbereich zu. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Das Wildschwein sei unverletzt davongelaufen.