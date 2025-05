Radfahrer kollidieren - zwei Schwerverletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zwei E-Bike-Fahrer sind bei einer Kollision in Freudenstadt schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, sind die 59 und 67 Jahre alten Männer am Vormittag nach bisherigem Stand der Ermittlungen mit ihren Pedelecs hintereinander eine abschüssige Strecke von der Schillerstraße in Richtung Talstraße in Freudenstadt gefahren.

Womöglich aufgrund eines technischen Defekts kollidierten die beiden Räder, die Fahrer seien gestürzt. Trotz getragener Helme zogen sich beide Männer bei dem Sturz den Angaben zufolge schwere Verletzungen zu.

Ein Rettungshubschrauber habe den 67-Jährigen in eine Klinik gebracht. Der 59-Jährige sei mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht worden. Der Sachschaden werde auf etwa 2.000 Euro geschätzt.