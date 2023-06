Aktuell Land

Radfahrer bei Sturz lebensgefährlich am Kopf verletzt

Ein Radfahrer ist nach Polizei-Angaben am Samstag zu nah an einem Fußgänger vorbeigefahren und hat sich beim Sturz lebensgefährlich am Kopf verletzt. Der 42-Jährige kam nach dem Unfall in Unterschneidheim (Ostalbkreis) zur Behandlung in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der Fußgänger blieb unverletzt.