Rüstungsdirektor: Beteiligen Mittelständler an Projekten

Wichtige deutsche Rüstungsprojekte gehen nach den Worten eines hohen Vertreters des Berliner Verteidigungsministeriums nicht nur an Großunternehmen, sondern auch an Mittelständler. Allein hinter dem Kampfpanzer Leopard stünden letztlich rund 140 Unternehmen, darunter viele kleine und mittlere Firmen, sagte Rüstungsdirektor Carsten Stawitzki am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Oppenau. In dem Schwarzwaldort übergab der Fahrzeughersteller Doll einen Sattelanhänger für den Transport eines Leopard 2, der als Hauptwaffe der deutschen Panzertruppe gilt.