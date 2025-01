Rülke nennt Kretschmann »qualifizierten Lebensratgeber«

Rülke lässt kein gutes Haar an Kretschmann.

Egal ob Klima, Wirtschaft oder Sicherheit - auf allen wesentlichen Politikfeldern hat Winfried Kretschmann aus Sicht von FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke versagt. Danach gefragt, ob man ihm nicht auch ein echtes Lob abringen könne für den Ministerpräsidenten nach seinen nunmehr 13 Jahren im Amt, sagte Rülke: »Man konnte sich immer auf ihn verlassen, wenn man praktische Lebensratschläge gebraucht hat. Sei es Körperpflege, Stichwort Waschlappen, sei es, wenn man mal einen Geburtstagswunsch schreiben möchte und es fällt einem gerade kein Zitat von Hannah Arendt ein - da wird man bei Winfried Kretschmann fündig. Also er ist ein qualifizierter Lebensratgeber.«

Dabei spielt Rülke darauf an, dass Kretschmann gerne seine Lieblingsphilosophin Hannah Arendt öffentlich zitiert - und er spielt auf die Sache mit dem Waschlappen an: Kretschmann hatte während der Energiekrise in einem Interview gesagt, man müsse ja nicht dauernd duschen, auch der Waschlappen sei eine »brauchbare Erfindung«. Mit der Aussage hatte der Ministerpräsident für ordentlich Wirbel gesorgt. Er musste sich unter anderem anhören, er wolle Bürger bevormunden und setze falsche Prioritäten.

Ende als lahme Ente?

Rülke kritisierte unter anderem »völlig utopische Ankündigungen« Kretschmanns zum Windkraftausbau. Die Migrationspolitik der Grünen sei zudem ein »Mobilisierungsprogramm« für die AfD. Kretschmann habe vieles nicht verbockt, weil er es erst gar nicht angefasst habe, sagte Rülke weiter. Und der Liberale glaubt auch nicht, dass sich das noch ändern wird. »Ich nehme an, dass Kretschmann diese verbleibenden 15 Monate politisch als lahme Ente zu Ende bringt. Viel mehr hat er vorher auch nicht zustande gekriegt.«

Kretschmann möchte bei der Landtagswahl im Frühjahr 2026 nicht mehr antreten. Rülke würde gerne mit der CDU regieren - am liebsten als Wirtschafts- und Infrastrukturminister. In den Umfragen steht die CDU derzeit gut da. Die FDP allerdings muss um den Wiedereinzug ins Parlament fürchten, im Bund wie im Land.