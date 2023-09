Aktuell Land

Projektile schlagen in Wohnung in Bad Saulgau ein

Mehrere Kugeln einer Schusswaffe sind in Bad Saulgau (Landkreis Sigmaringen) in die Fassade eines Wohnhauses sowie einzelne Räume einer Wohnung eingeschlagen. Welche Waffe dabei in der Nacht zum Sonntag verwendet wurde, war zunächst unklar, wie die Polizei am Montag mitteilte. Auch die Hintergründe der Tat seien noch Gegenstand laufender Ermittlungen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Derzeit gebe es noch keinerlei Hinweise auf den oder die Tatverdächtigen. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen.