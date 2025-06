Pro und Contra: Gelbe Tonne oder Gelber Sack?

Bitte aktivieren Sie Javascript

In immer mehr Regionen werden die Gelben Säcke durch Gelbe Tonnen ersetzt. Die Umstellung vom Gelben Sack auf die Gelbe Tonne hänge davon ab, in welcher Gegend man lebe, sagt Umweltwissenschaftler Henning Friege, Privatdozent an der TU Dresden. »Wenn ich in einem Landkreis bin oder in einer lockeren Bebauung, dann kann ich mit Gelben Säcken prima arbeiten. Wenn ich nicht in einer lockeren Bebauung bin, dann nehme ich besser eine Tonne.« Warum? »Stellen Sie sich mal ein zehngeschossiges Hochhaus vor mit Gelben Säcken und lassen sie die Abfuhr wegen eines Feiertags einen Tag später kommen. Was meinen Sie, wie das an dem Tag morgens aussieht? Müllsackberge überall.«

Vor- und Nachteile Gelbe Tonne

Auch Sicht des Landkreistags haben beide Systeme ihre Vor- und Nachteile. Die Vorteile der Gelben Tonne seien die hohe Stabilität und die Wiederverwendbarkeit. »Anders als Gelbe Säcke reißen sie nicht und der gesammelte Verpackungsmüll ist geschützt vor Tieren und Wind«, sagt Hauptgeschäftsführer Alexis von Komorowski.

Und da es sich um einen Mehrwegbehälter handele, sei die Sammlung in Gelben Tonnen auch recht umweltfreundlich. Allerdings habe die Tonne eine begrenze Kapazität. »Bei regelmäßigem Mehrbedarf muss also eine weitere Tonne beantragt werden.«

Vor- und Nachteile Gelber Sack

Gelbe Säcke haben den Vorteil, dass deren Volumen anders als bei der Gelben Tonne nicht begrenzt ist. Je nach Aufkommen könnten auch regelmäßig mehrere Gelbe Säcke befüllt werden. Zudem lassen sich Fehlwürfe in Gelben Säcken aufgrund deren Transparenz deutlich leichter erkennen als in Gelben Tonnen.

Deshalb sei die Sammelqualität bei Säcken vergleichsweise gut. »Zudem ist der Gelbe Sack platzsparend, was gerade in Städten beziehungsweise verdichteten Wohngegenden ein Vorteil darstellt«, sagt von Komorowski.