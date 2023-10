Aktuell Land

Pro-palästinensische Kundgebungen in Baden-Württemberg

Nach dem Raketeneinschlag in einem Krankenhaus im Gazastreifen haben sich in Stuttgart und Mannheim am Dienstagabend Dutzende Menschen zu pro-palästinensischen Kundgebungen versammelt. 60 Menschen seien auf dem Marktplatz in Mannheim zusammengekommen, 40 bis 50 in Stuttgart, teilte die Polizei der Deutschen Presse-Agentur in der Nacht zu Mittwoch mit. Vereinzelt seien palästinensische Flaggen gezeigt worden. Die Ansammlungen seien friedlich verlaufen und es habe dabei keine besonderen Vorkommnisse gegeben, teilten die Polizeileitstellen mit.