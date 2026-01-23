Posch-Debüt für Mainz? Amiri, Hollerbach und Weiper fit

Bitte aktivieren Sie Javascript

Im Bundesligaspiel des FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Wolfsburg steht Urs Fischer wieder die geballte Offensivpower seines Teams zur Verfügung. Die zuletzt erkrankten Nadiem Amiri, Benedict Hollerbach und Nelson Weiper kehren zurück und geben Fischer mehr Optionen. Auch Neuzugang Stefan Posch steht im Kader und ist in der Dreierkette hinten eine Alternative.

Gegen Wolfsburg erhofft sich Fischer im Kampf gegen den Abstieg ein Erfolgserlebnis. Dafür müsse seine Mannschaft aber versuchen, stets aktiv zu bleiben und nicht passiv zu werden. Dies war den Rheinhessen zuletzt nach einer Führung wiederholt zum Verhängnis geworden. Gegen die schnellen Wolfsburger müsse man bereit sein und ihnen keine Räume geben, forderte er.

In der 2. Fußball-Bundesliga muss der 1. FC Kaiserslautern am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim Top-Team FC Schalke 04 antreten. Der spektakulären FC-Neuzugang Edin Dzeko macht dem FCK aber keine Angst. Es sei immer noch der Tabellenführer, egal mit oder ohne ihn, sagte FCK-Coach Torsten Lieberknecht.