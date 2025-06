Pop-Superstar Ed Sheeran vor über 120 000 Zuschauern in Stuttgart

Als ob es nicht heiß genug ist: Mit Feuerfontänen startete Ed Sheeran am Samstag vor über 60 000 Zuschauer das erste von zwei Konzerten in der Stuttgarter MHP-Arena. FOTO: MEYER

STUTTGART. Einer der erfolgreichsten Popsänger unserer Zeit geht mit seiner Welttournee mit bisher über 150 Auftritten nach drei Jahren in Deutschland auf die Zielgerade. Im Hitzekessel der MHP-Arena in Bad Cannstatt hat Ed Sheeran am Samstag die über 60.000 Besucher in einer zweieinhalbstündigen Show mit annähernd dreißig Songs auf einen Schnelldurchlauf durch seine unglaubliche Musik-Karriere mitgenommen. Im Mittelpunkt standen die Songs seiner »Mathematics«-Studioalben und die Lieder des im September neu erscheinenden »Play«-Albums. Am Sonntag wird das Mega-Konzert wiederholt - und es soll noch heißer als die 32 Grad des Vortags werden. Das verlangt von allen Beteiligen viel ab. Das mit dem Schriftzug »STUTTGART« bedruckte schwarze T-Shirt des 34jährigen Sängers war schon nach dem Auftaktsong »Castle On The Hill« durchgeschwitzt, die Besucherwaren es sowieso. Um 16 Uhr hatten die Einlasstore geöffnet, da versammelten sich bereits Tausende im brutheißen Stadion. Wer konnte, suchte irgendwo Schatten. Viele haben das Ende des mit einer gigantischen Lichtshow inszenierten Konzerte nicht miterlebt - die Santitätshelfer mussten im Minutentakt Hitzeerschöpfte versorgen. Lange Schlangen an den Getränkeständen.

Die zwei Auftritte am Neckar sind die einzigen Stationen in Süddeutschland, dann wird der Songwriter dreimal hintereinander das Volksparkstadion in Hamburg füllen und zum Finale im September drei Tage lang die Düsseldorfer Arena zum Beben bringen. Der Mega-Star, der viele Verkaufs-Rekorde gebrochen und zahlreiche Grammy- und Brit-Award-Auszeichnungen eingeheimst hat, setzt auch im Bühnenaufbau auf Superlative: Die runde Bühne ist mitten im Stadion aufgebaut und hat ein routierendes Laufband, auf dem der britische Superstar von allen Plätzen aus zu sehen ist.

Der erfolgreiche britische Popsänger Myles Smith und die US-amerikanische Songwriterin Tori Kelly brachten als Vorsänger den Chor der 60 000 auf Betriebstemperatur. Ausführlicher Bericht folgt. (GEA)