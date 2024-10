Pop-Ikone Kylie Minogue kommt nächsten Sommer nach Stuttgart

Bitte aktivieren Sie Javascript

Australiens Pop-Ikone Kylie Minogue (56, »Can't Get You Out Of My Head«) kommt zu den Jazzopen im Sommer 2025 nach Stuttgart. Ihr Auftritt sei für den 9. Juli geplant, teilten die Veranstalter mit. Erst kürzlich gab die Grammy-Gewinnerin bekannt, dass sie ab kommenden Februar auf große Welttournee geht. Auf der Liste stehen auch Stationen in Berlin und Düsseldorf. Ihr neues Album »Tension II« wurde am 18. Oktober veröffentlicht.

Minogue, mit mehr als 80 Millionen verkauften Tonträgern die erfolgreichste Sängerin ihres Heimatlands, schwimmt mehr als 35 Jahre nach dem Start ihrer Musikkarriere auf einer neuen Erfolgswelle - dank ihres im vergangenen Jahr veröffentlichten 16. Studioalbums »Tension« mit dem Grammy-gekrönten Hit »Padam Padam«.

Die Jazzopen finden seit 1994 statt. Der Stuttgarter Schlossplatz wird im kommenden Jahr vom 7. bis zum 13. Juli bespielt und damit erstmals sieben satt sechs Tage. Erwartet werden bisher unter anderem auch die US-Legende Lionel Richie (»All Night Long«) und der mehrfache Grammy-Gewinner Jacob Collier. Der 30-jährige Brite gilt mit seinen Coversongs und musikalischen Kreationen als eine Art Wunderkind der Branche. Der Vorverkauf für die Tickets startet heute.