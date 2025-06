Polizisten werden bei Fahrt zu Unfall selbst verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei der Anfahrt zu einem Unfall bei Iggingen (Ostalbkreis) sind zwei Polizisten mit ihrem Streifenwagen verunglückt und verletzt worden. Nach Angaben der Polizei gerieten sie auf regennasser Fahrbahn wegen Aquaplaning ins Schleudern, kamen von der Fahrbahn ab und überschlugen sich mehrfach.

Die beiden Polizisten kamen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, am Streifenwagen entstand Totalschaden. Die B29 musste nach dem Unfall am Nachmittag kurzfristig komplett gesperrt werden, später lief der Verkehr dann einspurig an der Unfallstelle vorbei.

Auch eine junge Frau wird verletzt

Ebenfalls ins Schleudern geraten war eine 20-jährige Autofahrerin bei einem Unfall nahe Hermannsfeld, zu dem die verunglückten Polizisten an sich zu Hilfe eilen wollten. Der Wagen der jungen Frau blieb auf dem Dach liegen, sie wurde laut Polizei leicht verletzt und kam ebenfalls ins Krankenhaus.