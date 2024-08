Polizisten bei Einsatz von zwei Männern angegriffen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zwei Männer sollen zwei Polizisten in Bad Schönborn (Kreis Karlsruhe) so schwer verletzt haben, dass die Beamten ihren Dienst beenden mussten. Die Polizisten waren am Donnerstagabend wegen eines Streits unter vier Familienangehörigen gerufen worden, wie ein Sprecher sagte. Als sie die Personalien eines 32-Jährigen aufnehmen wollten, sei ein 40-Jähriger auf die Polizisten zugegangen und habe sich aggressiv verhalten. Die Beamten schoben den Mann den Angaben zufolge schließlich mit den Händen zurück. Daraufhin hätten der 32-Jährige und der 40-Jährige auf die Beamten eingeschlagen. Mit weiteren Polizisten gelang es schließlich, die Tatverdächtigen festzunehmen.

Worum es bei dem Familienstreit genau ging, war bislang nicht klar. Die Polizisten wurden im Krankenhaus behandelt. Die beiden Beschuldigten müssen sich nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.