Polizist erschoss wohl Ehefrau und sich mit Dienstwaffe

Mit seiner Dienstwaffe hat ein Polizist im Ortenaukreis mutmaßlich nach einem Streit seine getrennt lebende Ehefrau und sich selbst erschossen. Einsatzkräfte fanden die Leichen der 37-Jährigen und des sieben Jahre jüngeren Mannes in der Wohnung der Frau in Lahr. Aufgrund der Erkenntnisse vor Ort ergab sich laut einer Mitteilung der Verdacht.

In unmittelbarer Nähe des 30-Jährigen hätten die Einsatzkräfte eine Pistole sichergestellt, hieß es. »Bei der Handfeuerwaffe handelte es sich nach derzeitigem Ermittlungsstand um die Dienstwaffe des Mannes.« Er war demzufolge Polizeibeamter und arbeitete im Polizeipräsidium Freiburg.

Keine anderen Menschen in der Wohnung

Wie lange die beiden schon getrennt waren, sagte ein Polizeisprecher nicht. Frühere Vorfälle beispielsweise von häuslicher Gewalt seien nicht bekannt.

Zu den Familienverhältnissen machte er keine Angaben. In der Wohnung in dem Mehrfamilienhaus seien bei dem Vorfall am Mittwochabend nur die beiden Leichen entdeckt worden. Andere Menschen seien nicht dort gewesen.

Die Erkenntnisse der am Tatort eingesetzten Kriminaltechniker lassen der Mitteilung zufolge darauf schließen, dass sowohl die Frau als auch der Mann durch Schüsse aus der vor Ort sichergestellten Pistole zu Tode kamen. »Der genaue Tatablauf ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen«, hieß es. Die Kriminalpolizei Offenburg ist hierfür zuständig.

Zeugen meldeten Knallgeräusche

Der Grund für den Streit dürfte »in der persönlichen Beziehung der Beteiligten zu suchen sein«, teilten die Ermittler mit. Der Sprecher machte keine Angaben dazu, worum es konkret gegangen sein könnte.

Nachbarn hatten am Mittwochabend gegen 18.45 Uhr Knallgeräusche aus der Wohnung gehört und die Polizei verständigt. Diese fand die beiden Toten und die Pistole. Nach ersten Einschätzungen der Kriminalbeamten gab es keine Hinweise auf die Beteiligung weiterer Personen.

Lahr ist die zweitgrößte Stadt im Ortenaukreis und hat rund 47.000 Einwohner und Einwohnerinnen. Sie liegt im Schwarzwald nahe der Grenze zu Frankreich.

Wenige Suizide von Polizistinnen und Polizisten pro Jahr

Es kommt immer wieder vor, dass sich Polizistinnen und Polizisten das Leben nehmen - und dafür auch ihre Dienstwaffen benutzen. Laut einer Statistik des Innenministeriums Baden-Württemberg gab es in den vergangenen 20 Jahren jeweils eine einstellige Zahl solcher Suizide. 2004 waren es zehn.

Mit Ausnahme des Jahres 2019 waren darunter immer auch Vorfälle, in denen Dienstwaffen genutzt wurden. 2019 gab es der Statistik zufolge keinen solchen Fall. Inwiefern weitere Menschen im Zusammenhang mit den Suiziden Opfer wurden, geht aus den übermittelten Daten nicht hervor.