Polizeipräsidentin: Opfer in Mannheim »bewusst erfasst«

Mit diesem Fahrzeug soll ein Mann in eine Menschenmenge in Mannheim gefahren sein.

Der Fahrer, der mit seinem Auto in der Mannheimer Innenstadt in eine Menschengruppe gefahren sein soll, hat seine Opfer nach Erkenntnissen der Polizei mit Absicht angesteuert. Es habe sich schnell herausgestellt, dass es sich bei dem Vorfall in Mannheim um eine gezielte Fahrt gehandelt habe, bei der bewusst mehrere Personen erfasst worden seien, sagte Mannheims Polizeipräsidentin Ulrike Schäfer.

Bei der Todesfahrt in der Mannheimer Innenstadt sind zwei Menschen getötet worden, weitere Menschen wurden verletzt. Die Ermittler gehen derzeit nicht von einem politischen Hintergrund aus, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Mannheim sowie das Landeskriminalamt mitteilten.