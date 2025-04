Die Polizei kontrolliert einen Autofahrer in Sulz am Neckar. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit einer seit mehr als achteinhalb Jahren abgelaufenen Tüv-Plakette ist ein Autofahrer von der Polizei in Sulz am Neckar (Kreis Rottweil) erwischt worden. Der 62 Jahre alte Mann sei am Donnerstag nicht angeschnallt gefahren und wurde deswegen kontrolliert, teilte die Polizei mit. Dabei seien die fehlenden Hauptuntersuchungen festgestellt worden. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Pflicht zur Hauptuntersuchung.