Polizeieinsatz wegen Spielzeugpistole

Eine Spielzeugwaffe hat in Zell am Harmersbach (Ortenaukreis) kurz für Aufregung gesorgt. Eine Zeugin hatte die vermeintlich scharfe Waffe in einem vorausfahrenden Auto erhascht. Die Pistole wurde aus dem Fenster gehalten, die Zeugin verständigte die Polizei, wie es in einer Mitteilung hieß.

Es dauerte nicht lange, da waren Waffe, Fahrzeughalter und der mutmaßliche Waffen-Schwenker gefunden. Ein Vater bezeugte, dass sein Kind die Fasnachts-Pistole während der Fahrt aus dem Auto gehalten hatte. Zum Leid des Kindes wurde die Spielzeugwaffe am Mittwoch von der Polizei einbehalten.