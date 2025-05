Polizei: Vermisste Achtjährige wohlauf gefunden

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein vermisstes achtjähriges Mädchen aus dem Alb-Donau-Kreis ist nach stundenlanger Suche der Polizei wohlbehalten wieder aufgetaucht. »Die Nacht verbrachte sie bei Bekannten, die es wohl versäumt hatten, die Eltern zu informieren«, teilte die Polizei am späten Vormittag mit.

Zuvor hatte es geheißen, das Mädchen sei zuletzt am späten Montagabend in einer Notunterkunft in Ehingen gesehen worden. Seitdem fehle von ihm jede Spur. Es sei nicht auszuschließen, dass das Mädchen sich in einem hilflosen Zustand befinde. Es spreche nur Ukrainisch.

An der Suche waren nach Angaben einer Polizeisprecherin Kräfte von Polizei und Feuerwehr beteiligt. Auch eine Rettungshundestaffel und ein Polizeihubschrauber waren demnach im Einsatz. Knapp ein Dutzend Kräfte der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) suchten zudem mit Wathosen und Stöcken in und an dem Flüsschen Schmiech nach Spuren des Kindes.