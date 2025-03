Polizei: Toter in Schramberg kein Opfer eines Gewaltdelikts

Die Polizei versucht die Hintergründe eines Leichenfundes in Schramberg zu klären.

Nach dem Fund einer Leiche auf einem Grundstück in einem Wohngebiet in Schramberg (Kreis Rottweil) schließt die Polizei ein Gewaltdelikt aus. Nach Auskunft eines Polizeisprechers wurden an der Leiche keine Verletzungen festgestellt. »Es handelt sich nicht um ein Tötungsdelikt«, sagte der Sprecher. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass es keine Fremdeinwirkung gegeben habe.

Woran der 32 Jahre alte Mann gestorben sein könnte, sei noch unklar. Bisher sei keine Obduktion seitens der Staatsanwaltschaft angeregt worden, sagte der Polizeisprecher. Die Anklagebehörde in Rottweil war für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar.

Bei dem Toten handelt es sich um einen 32-Jährigen, der im Haus nebenan gewohnt haben soll.