Polizisten suchen in einem Waldgebiet weiter nach einer vermissten 21-Jährigen.

Ein 42 Jahre alter Bekannter der Frau sitzt wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts in Untersuchungshaft. Laut Polizei schweigt er zu den Vorwürfen. Indizien hatten den Angaben nach zu dem Verdächtigen geführt.

Die 21-Jährige war von ihrer Familie vermisst gemeldet worden. Ihr Auto wurde ein paar Tage später in Radolfzell am Bodensee gefunden. Eine Suche rund um den Fundort war ergebnislos geblieben. Eine Sonderkommission ermittelt in dem Fall.