Polizei stoppt Zehnjährigen auf Kleintraktor

Ein Zehnjähriger ist in Meßkirch unerlaubt unterwegs gewesen - auf einem Kleintraktor. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Einen Zehnjährigen auf einem Kleintraktor haben Polizisten in Meßkirch (Kreis Sigmaringen) gestoppt. Polizeiangaben zufolge war der Junge auf dem Weg zum landwirtschaftlichen Arbeiten - aber verfügte in seinem Alter nicht über den notwendigen Führerschein für den Traktor. Laut Polizei führte die Fahrt auch über eine Bundesstraße. Ein Familienangehöriger hatte den Jungen am Dienstag im Auto begleitet. Er muss mit einer Anzeige rechnen, weil er dessen Fahrt ohne Fahrerlaubnis zugelassen hat. Die Beamten beendeten die Fahrt und verständigten die Eltern des Jungen.

Das Mindestalter für den Traktorführerschein der Klasse T oder L beträgt laut Allgemeinem Deutschen Automobil-Club (ADAC) jeweils 16 Jahre.