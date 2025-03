Polizei stoppt Einbruchserie in Gartenhäusern im Kreis Göppingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

GÖPPINGEN. Ein Kleingartenbesitzer hat der Polizei geholfen, eine mutmaßliche Einbruchsserie im Landkreis Göppingen zu stoppen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Gartenbesitzer nach einem vorhergegangenen Einbruch in seinen Garten in Geislingen an der Steige eine Alarmkamera installiert - die in den frühen Morgenstunden auslöste.

Auf dem Videomaterial war laut Polizei zu sehen, wie der Verdächtige Diebesgut in einen Kinderwagen lud und den Tatort verließ. Der Besitzer der Kamera alarmierte die Polizei und verfolgte den Mann bis zum Eintreffen der Beamten. Die Ermittler stellten den Angaben zufolge fest, dass die sichergestellte Beute aus mehreren Einbrüchen stammte. Wie viele Einbrüche auf das Konto des mutmaßlichen Täters gehen, konnte ein Polizeisprecher am Morgen zunächst nicht sagen.

Der 41-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. (dpa)