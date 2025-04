Polizei stoppt Auto mit vier nicht angeschnallten Kindern

Beamte stoppten das Auto mit den nicht angeschnallten Kindern an Bord. (Symbolbild)

Vier nicht angeschnallte Kinder hat die Polizei bei einer Verkehrskontrolle in Tübingen in einem Auto einer Familie entdeckt. Auf dem Beifahrersitz saß ein Achtjähriger ungesichert auf dem Schoß seiner Mutter, wie die Polizei mitteilte. Drei weitere Kinder im Alter von drei, sechs und sieben Jahren auf der Rückbank und auf dem Notsitz im Kofferraum saßen zwar in Kindersitzen, waren aber nicht angeschnallt.

Den 32-jährigen Fahrer erwartet den Angaben zufolge nun eine Anzeige wegen Beförderung mehrerer Kinder ohne Sicherung. Nachdem eines der Kinder an der Schule ausgestiegen war und die anderen ordnungsgemäß gesichert waren, durfte die Familie laut Polizei weiterfahren.